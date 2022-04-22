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Кабель КВВГЭнг(A) 14х1,0

КВВГЭнг(A) 14х1,0
0.074
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,0
0.087
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,0
0.500
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 14х1,0
0.255
км
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭнг(A) 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,0
1.080
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 14х1,0
0.074
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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