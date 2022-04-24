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Кабель КВВГЭнг 5х6,0

КВВГЭнг 5х6,0
0.296
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х6,0
1.809
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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