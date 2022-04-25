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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг 37х1,5
Кабель КВВГЭнг 37х1,5
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КВВГЭнг 37х1,5
0.400
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 37х1,5
КВВГЭнг 37х1,5
0.010
км
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ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 37х1,5
КВВГЭнг 37х1,5
0.112
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 37х1,5
КВВГЭнг 37х1,5
1.540
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 37х1,5
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