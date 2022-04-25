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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг 37х1,0
Кабель КВВГЭнг 37х1,0
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КВВГЭнг 37х1,0
0.155
км
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ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 37х1,0
КВВГЭнг 37х1,0
0.436
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 37х1,0
КВВГЭнг 37х1,0
0.022
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 37х1,0
КВВГЭнг 37х1,0
0.216
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 37х1,0
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