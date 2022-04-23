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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг 27х1,5
Кабель КВВГЭнг 27х1,5
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КВВГЭнг 27х1,5
1.777
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 27х1,5
Тара:
барабан №16
КВВГЭнг 27х1,5
0.178
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 27х1,5
КВВГЭнг 27х1,5
0.487
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 27х1,5
КВВГЭнг 27х1,5
0.165
км
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ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 27х1,5
КВВГЭнг 27х1,5
1.955
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг 27х1,5
КВВГЭнг 27х1,5
0.059
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 27х1,5
КВВГЭнг 27х1,5
1.211
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 27х1,5
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