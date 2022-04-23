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Кабель КВВГЭнг 27х1,5

КВВГЭнг 27х1,5
1.777
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 27х1,5
0.178
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 27х1,5
0.487
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 27х1,5
0.165
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 27х1,5
1.955
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг 27х1,5
0.059
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 27х1,5
1.211
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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