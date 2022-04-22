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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг 27х1,0
Кабель КВВГЭнг 27х1,0
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КВВГЭнг 27х1,0
0.090
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг 27х1,0
КВВГЭнг 27х1,0
0.022
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 27х1,0
КВВГЭнг 27х1,0
0.045
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг 27х1,0
КВВГЭнг 27х1,0
0.255
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 27х1,0
КВВГЭнг 27х1,0
0.494
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 27х1,0
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