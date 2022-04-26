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Кабель КВВГЭнг 10х6,0

КВВГЭнг 10х6,0
0.112
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 10х6,0
0.106
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГЭнг 10х6,0
0.235
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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