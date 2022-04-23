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Кабели контрольные
КВВГЭ
КВВГЭ 7х4,0
Кабель КВВГЭ 7х4,0
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КВВГЭ 7х4,0
0.403
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 7х4,0
Тара:
барабан №10
КВВГЭ 7х4,0
0.050
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭ 7х4,0
КВВГЭ 7х4,0
0.352
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 7х4,0
КВВГЭ 7х4,0
0.033
км
110,16 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭ 7х4,0
КВВГЭ 7х4,0
0.174
км
286,20 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭ 7х4,0
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