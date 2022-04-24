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Кабель КВВГЭ 5х6,0

КВВГЭ 5х6,0
1.140
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 5х6,0
0.151
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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