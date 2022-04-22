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Кабели контрольные
КВВГЭ
КВВГЭ 5х1,0
Кабель КВВГЭ 5х1,0
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КВВГЭ 5х1,0
1.337
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 5х1,0
КВВГЭ 5х1,0
2.636
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭ 5х1,0
КВВГЭ 5х1,0
0.097
км
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ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭ 5х1,0
КВВГЭ 5х1,0
0.067
км
75 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 5х1,0
КВВГЭ 5х1,0
0.000
км
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ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭ 5х1,0
КВВГЭ 5х1,0
0.170
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭ 5х1,0
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