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Кабель КВВГЭ 5х1,0

КВВГЭ 5х1,0
1.337
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 5х1,0
2.636
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭ 5х1,0
0.097
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭ 5х1,0
0.067
км
75 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 5х1,0
0.000
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГЭ 5х1,0
0.170
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
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