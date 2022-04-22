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Кабели контрольные
КВВГЭ
КВВГЭ 4х4,0
Кабель КВВГЭ 4х4,0
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КВВГЭ 4х4,0
0.633
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 4х4,0
Тара:
барабан № 12
КВВГЭ 4х4,0
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 4х4,0
КВВГЭ 4х4,0
0.235
км
188 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 4х4,0
КВВГЭ 4х4,0
0.012
км
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ООО «Сибавтоматика+»
Томск
КВВГЭ 4х4,0
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