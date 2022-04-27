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Кабели контрольные
КВВГЭ
КВВГЭ 4х0,75
Кабель КВВГЭ 4х0,75
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КВВГЭ 4х0,75
0.506
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭ 4х0,75
КВВГЭ 4х0,75
Под заказ
м
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ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 4х0,75
м
КВВГЭ 4х0,75
3.085
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭ 4х0,75
КВВГЭ 4х0,75
3.085
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГЭ 4х0,75
КВВГЭ 4х0,75
0.033
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭ 4х0,75
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