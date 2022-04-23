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КВВГЭ
КВВГЭ 37х0,75
Кабель КВВГЭ 37х0,75
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КВВГЭ 37х0,75
0.148
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 37х0,75
КВВГЭ 37х0,75
0.018
км
165,10 RUB
ООО «РусКомплектация»
Томск
КВВГЭ 37х0,75
Производитель:
Томсккабель
Год производства:
2015
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