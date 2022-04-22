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Кабели контрольные
КВВГ
КВВГ 7х0,75
Кабель КВВГ 7х0,75
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КВВГ 7х0,75
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 7х0,75
КВВГ 7х0,75
0.507
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 7х0,75
КВВГ 7х0,75
0.507
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 7х0,75
КВВГ 7х0,75
0.048
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГ 7х0,75
КВВГ 7х0,75
0.030
км
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ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГ 7х0,75
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