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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГ
КВВГ 5х4,0
Кабель КВВГ 5х4,0
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КВВГ 5х4,0
2.156
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 5х4,0
КВВГ 5х4,0
0.043
км
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АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 5х4,0
КВВГ 5х4,0
0.140
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГ 5х4,0
КВВГ 5х4,0
1.192
км
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ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГ 5х4,0
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