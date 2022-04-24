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Кабели контрольные
КВВГ
КВВГ 4х6,0
Кабель КВВГ 4х6,0
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КВВГ 4х6,0
0.080
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 4х6,0
КВВГ 4х6,0
0.044
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГ 4х6,0
КВВГ 4х6,0
2.966
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 4х6,0
КВВГ 4х6,0
0.010
км
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ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 4х6,0
КВВГ 4х6,0
0.318
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГ 4х6,0
КВВГ 4х6,0
0.008
км
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ООО Промресурс
Рыбинск
КВВГ 4х6,0
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