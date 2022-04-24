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Кабель КВВГ 14х0,75

КВВГ 14х0,75
0.044
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 14х0,75
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 14х0,75
0.693
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
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