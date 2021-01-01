1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага битумный состав или битум — Броня из двух стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова

Применение кабеля КВВБГ-ХЛ 10х2,5

— Контрольные кабели КВВБГ-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Марка кабеля КВВБГ-ХЛ изготовлена с учетом возможности монтажа на открытом пространстве, а также в разного типа сооружениях

— Кабельное изделие не горит при одинарном монтаже

— Важнейшим достоинством КВВБГ-ХЛ является - холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)