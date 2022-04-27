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Кабель КВВБГ 37х2,5

КВВБГ 37х2,5
0.350
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВБГ 37х2,5
0.350
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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