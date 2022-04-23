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Кабель КВВБГ 19х1,5

КВВБГ 19х1,5
0.305
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 19х1,5
0.155
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВБГ 19х1,5
0.148
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 19х1,5
0.305
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 19х1,5
0.292
км
308,80 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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