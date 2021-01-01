1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова
Применение кабеля КВВБбГ 5х1,5
Контрольные кабели КВВБбГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, для прокладки в помещениях, каналах, теннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим условиям
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Остаток
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