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Кабель КВВБ 4х2,5

КВВБ 4х2,5
0.200
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 4х2,5
0.744
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КВВБ 4х2,5
1.515
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВБ 4х2,5
1.515
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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