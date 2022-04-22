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КВБВнг(A)-LS 7х1,5

КВБВнг(A)-LS 7х1,5
0.034
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВБВнг(A)-LS 7х1,5
6.111
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБВнг(A)-LS 7х1,5
0.060
км
128 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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