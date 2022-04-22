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КВБВнг(A)-LS 4х1,0

КВБВнг(A)-LS 4х1,0
0.352
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБВнг(A)-LS 4х1,0
0.150
км
61 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБВнг(A)-LS 4х1,0
0.367
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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