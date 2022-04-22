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КВБВнг(A)-LS 19х2,5

КВБВнг(A)-LS 19х2,5
0.438
км
551 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБВнг(A)-LS 19х2,5
2.525
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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