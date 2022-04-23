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КВБВнг(A)-LS 14х2,5

КВБВнг(A)-LS 14х2,5
0.277
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВБВнг(A)-LS 14х2,5
1.369
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБВнг(A)-LS 14х2,5
0.178
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВБВнг(A)-LS 14х2,5
0.100
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
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