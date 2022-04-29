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КВБШвнг(A)-LS 14х1,5

КВБШвнг(A)-LS 14х1,5
0.071
км
300,86 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВБШвнг(A)-LS 14х1,5
0.143
км
ООО «ТоргКабель»
Чебоксары
КВБШвнг(A)-LS 14х1,5
0.286
км
188 627,91 RUB
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВБШвнг(A)-LS 14х1,5
0.761
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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