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Кабели контрольные
КВБШвнг
КВБШвнг 14х1,5
КВБШвнг 14х1,5
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КВБШвнг 14х1,5
0.315
км
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ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВБШвнг 14х1,5
КВБШвнг 14х1,5
0.315
км
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ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВБШвнг 14х1,5
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