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КВБШвнг 14х1,5

КВБШвнг 14х1,5
0.315
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВБШвнг 14х1,5
0.315
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
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