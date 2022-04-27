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КВБШв 4х2,5

КВБШв 4х2,5
0.517
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВБШв 4х2,5
1.050
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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