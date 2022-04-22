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Кабели контрольные
КВБШв
КВБШв 4х1,5
КВБШв 4х1,5
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КВБШв 4х1,5
0.473
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВБШв 4х1,5
КВБШв 4х1,5
0.216
км
70 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБШв 4х1,5
КВБШв 4х1,5
0.027
км
72,46 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБШв 4х1,5
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