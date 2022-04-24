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КВБбШвнг(A)-LS-ХЛ 10х1,5

КВБбШвнг(A)-LS-ХЛ 10х1,5
0.050
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS-ХЛ 10х1,5
6.812
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS-ХЛ 10х1,5
0.156
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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