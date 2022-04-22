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Кабель КВБбШвнг(A)-LS 19х1,0

КВБбШвнг(A)-LS 19х1,0
0.271
км
279 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,0
0.150
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,0
1.722
км
298,60 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,0
0.133
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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