1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля КВБбШвнг(A)-LS 14х4,0
— Назначение контрольного кабеля КВБбШвнг(A)-LS заключается в неподвижном присоединении к электроприборам, распределительному оборудованию и аппаратам при показателях максимального постоянного напряжения 1 кВ и переменного 0,66 кВ частотой не более 100 Гц — Кабель КВБбШвнг(A)-LS можно устанавливать под открытым небом, в земле, туннелях, каналах при наличии агрессивных воздействующих факторов, а также в местах, в которых наблюдается действие блуждающих токов, при соблюдении условия, что изделие не будет подвергаться сильным растягивающим усилиям — За счет своих технических характеристик (например, нераспространения горения при пучковой прокладке) кабель КВБбШвнг(A)-LS находит применение в зонах с высокой опасностью взрывов и пожаров
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Остаток
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