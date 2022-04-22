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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5

КВБбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.100
км
146 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.338
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.000
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.470
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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