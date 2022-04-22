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Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5

КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.117
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.198
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.000
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.877
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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