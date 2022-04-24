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КВБбШвнг(A)-FRLS 7х1,0

КВБбШвнг(A)-FRLS 7х1,0
1.505
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВБбШвнг(A)-FRLS 7х1,0
0.031
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШвнг(A)-FRLS 7х1,0
0.000
км
ООО «Торум»
Пермь
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