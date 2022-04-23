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Кабель КВБбШвнг(A) 5х1,5

КВБбШвнг(A) 5х1,5
0.127
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 5х1,5
0.055
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШвнг(A) 5х1,5
9.485
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШвнг(A) 5х1,5
0.041
км
ООО «Проводник»
Химки
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