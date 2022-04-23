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Кабель КВБбШвнг(A) 19х1,0

КВБбШвнг(A) 19х1,0
0.268
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВБбШвнг(A) 19х1,0
0.049
км
ООО «Проводник»
Химки
КВБбШвнг(A) 19х1,0
5.044
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШвнг(A) 19х1,0
0.176
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
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