Применение кабеля КВБбШвнг 37х2,5

— Контрольные кабели КВБбШвнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ

— Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

— Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках

— Кабели КВБбШвнг(A) не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)