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Кабель КВБбШвнг 27х1,5

КВБбШвнг 27х1,5
0.100
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВБбШвнг 27х1,5
0.040
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
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