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Кабель КВБбШвнг 19х2,5

КВБбШвнг 19х2,5
0.104
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВБбШвнг 19х2,5
0.160
км
555 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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