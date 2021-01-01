1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката повышенной морозостойкости или в виде лент из полиэтилентерефталатной, полиамидной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга повышенной морозостойкости

Применение кабеля КВБбШв-ХЛ 4х0,75

— Контрольные кабели КВБбШв-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели марки КВБбШв-ХЛ применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды, в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации

— Кабели КВБбШв-ХЛ не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)

— Достоинством КВБбШв-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)