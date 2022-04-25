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Кабель КВБбШв 7х2,5

КВБбШв 7х2,5
0.109
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 7х2,5
0.264
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 7х2,5
0.135
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 7х2,5
0.066
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 7х2,5
0.000
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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