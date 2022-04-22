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Кабель КВБбШв 7х1,5

КВБбШв 7х1,5
0.147
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 7х1,5
0.041
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВБбШв 7х1,5
0.109
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШв 7х1,5
0.106
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 7х1,5
0.076
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 7х1,5
0.020
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШв 7х1,5
0.015
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 7х1,5
0.187
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШв 7х1,5
0.335
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВБбШв 7х1,5
0.050
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 7х1,5
1.280
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 7х1,5
0.680
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 7х1,5
0.185
км
160,80 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
КВБбШв 7х1,5
0.224
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШв 7х1,5
0.626
км
102,66 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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