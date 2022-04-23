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Кабель КВБбШв 7х1,0

КВБбШв 7х1,0
0.090
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВБбШв 7х1,0
0.073
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВБбШв 7х1,0
7.096
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВБбШв 7х1,0
1.562
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 7х1,0
0.674
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШв 7х1,0
0.142
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШв 7х1,0
0.160
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШв 7х1,0
2.932
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 7х1,0
2.932
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 7х1,0
0.027
км
70,93 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 7х1,0
0.185
км
120,00 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
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