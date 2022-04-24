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Кабель КВБбШв 5х1,5

КВБбШв 5х1,5
0.024
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВБбШв 5х1,5
13.895
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х1,5
0.045
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШв 5х1,5
0.132
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 5х1,5
0.090
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВБбШв 5х1,5
0.364
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 5х1,5
0.139
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВБбШв 5х1,5
0.364
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 5х1,5
0.589
км
68,64 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 5х1,5
0.371
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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