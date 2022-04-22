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Кабель КВБбШв 4х2,5

КВБбШв 4х2,5
0.100
км
118 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 4х2,5
0.108
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 4х2,5
0.050
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 4х2,5
2.473
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 4х2,5
0.110
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШв 4х2,5
2.955
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 4х2,5
2.955
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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