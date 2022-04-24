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Кабель КВБбШв 4х1,5

КВБбШв 4х1,5
0.321
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 4х1,5
0.013
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВБбШв 4х1,5
0.020
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВБбШв 4х1,5
0.137
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВБбШв 4х1,5
0.026
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВБбШв 4х1,5
7.231
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 4х1,5
0.148
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШв 4х1,5
0.045
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШв 4х1,5
2.630
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 4х1,5
2.630
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 4х1,5
0.268
км
102,38 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 4х1,5
0.040
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВБбШв 4х1,5
0.403
км
ООО «Комплекс-Электро»
Москва
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