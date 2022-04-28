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Кабель КВБбШв 27х2,5

КВБбШв 27х2,5
0.222
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 27х2,5
0.072
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 27х2,5
0.060
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
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