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Кабель КВБбШв 19х1,0

КВБбШв 19х1,0
0.149
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 19х1,0
0.107
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШв 19х1,0
1.379
км
248 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 19х1,0
0.130
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 19х1,0
1.643
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВБбШв 19х1,0
1.643
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШв 19х1,0
1.477
км
193,55 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВБбШв 19х1,0
0.056
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВБбШв 19х1,0
0.130
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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